30.04.2017, 10:08 Uhr

Presseaussendung der Polizei

KAPRUN. Am Samstag Abened kam es vor einem Lokal in Kaprun zu einem Streit zwischen einem 35-jährigen ungarischen Staatsangehörigen und einem 22-jährigen Österreicher.Im Zuge dieser Auseinandersetzung versetzte der Ungar dem jüngeren Mann einen Faustschlag in das Gesicht. Der 22-jährige wurde von der Rettung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht.Der Verletzungsgrad ist nicht bekannt. Die Erhebungen laufen.