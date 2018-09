Sturmwarnung für die kommende Nacht

23.09.2018, 15:42 Uhr

Im Gebirge betroffen: Täler, die nach Nord-Westen ausgerichtet sind

Der stärkste Wind wird entlang des Alpenrandes und im Alpenvorland, aber auch in alpinen Tälern, in denen der Nordwestwind durchgreifen kann, erwartet. Hauptbetroffen werden daher der Flachgau und in den Gebirgsbezirken die in Nord-West-Richtung ausgerichteten Täler sein. Die Verhaltensempfehlungen von gestern bleiben aufrecht. "Wichtig ist es, dass Aufenthalte im Freien vermieden und auch keine waghalsigen Reparaturarbeiten während des Sturms versucht werden", sagt Franz Wieser, Sprecher des Landes Salzburg.

Es könnte zu Behinderungen kommen

Nach aktuellen Berechnungen soll der Wind ab 5 Uhr deutlich nachlassen. Derzeit geht man davon aus, dass bis Montagnachmittag Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h möglich sind. Für die Wegstrecke zur Arbeit soll in der Früh genügend Zeit eingeplant werden, da es zu Behinderungen kommen kann.