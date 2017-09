Tanzen ab der Lebensmitte

AT

, 5723 Uttendorf AT

Bewegungsraum Volksschule , 5723 Uttendorf AT

Man nehme:

Freude am Tanz, an Bewegung, an Musik – mische alles kräftig zusammen,

lasse es kurz einwirken und herauskommt -

Takt für Takt Vitalität und Lebensfreude.



Nicht genug damit, Tanzen fördert darüber hinaus die Konzentration, Reaktion, Beweglichkeit, Koordination und Balance, wirkt positiv auf Herz, Kreislauf, Stoffwechsel und trainiert das Gedächtnis.



Info: Burgi Höller 0664-4458333