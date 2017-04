Teamarbeit: Ehepaar schuf ein Märchenbuch

24.04.2017, 16:53 Uhr

Schreibwerkstatt gegründet

Seit 2014 wird auch einmal jährlich eine Schreibwerkstatt abgehalten. Auch Helga Tomasi hat dadurch begonnen zu schreiben. Dieses Jahr haben 14 Personen zwischen 21 und 72 Jahren daran teilgenommen. Die dabei entstandenen Werke wurden abschließend bei einer gemeinsamen Lesung vorgestellt. Tomasi wird mit ihren Märchen auch Lesungen abhalten und damit wieder Neuland betreten. Derzeit gibt es allerdings viel zu tun, denn die Bücherei siedelt in größere Räumlichkeiten in einem Zubau der NMS. Das Buch ist hier erhältlich sowie in den Buchhandlungen Wirthmiller und Ellmauer.