Tourismusschulen Bramberg: "COOLe" Einführungs- und Kennenlerntage

01.10.2017, 07:48 Uhr

Hintergrund dieser Tage für die ersten Jahrgänge ist das intensive Kennenlernen und die Einführung in die Unterrichtsmethode des cooperativen offenen Lernens (COOL).

Verschiedene Arbeitsgruppen

BRAMBERG. Die 18 SchülerIinnen der ersten Höheren Lehranstalt für Tourismus verbrachten ihre Kennenlerntage im Venedigerhof in Neukirchen. Unter Anleitung ihrer Pädagoginnen Simone Innerhofer-Sinnhuber, Irene Mosser-Lechner und Edith Hölzl wurde das Jahresthemen „Talente“ in Form eines COOL-Auftrages erarbeitet.In verschiedenen Arbeitsphasen beschäftigten sich die SchülerInnen intensiv mit den COOL-Grundlagen und bei gruppendynamischen Spielen, Diskussionen und der gemeinsam verbrachten Freizeit hatten alle sehr viel Spaß. Außerdem konnte Sportleher Stefan Wallner den jungen Leuten einen Einblick in die Vertiefung „Outdoor“ geben.

Gut eingestimmt aufs neue Schuljahr

Das Jugendgästehaus „Venedigerhof“ bot dafür die perfekten Rahmenbedingungen für das Kennenlernen und die erste Auseinandersetzung mit Cooperativem Offenen Lernen. Nach zwei erlebnisreichen Tagen sind alle gut auf das neue Schuljahr eingestimmt.