Trainingslager Bayer Leverkusen: „Alles auf die Fünf“

27.07.2017, 10:56 Uhr

„Alles auf die Fünf“



Unter diesem Motto wurde am 25. Juli das Trainingslager von Bayer 04 Leverkusen aus Nordrhein-Westfalen mit einem Medientermin im Casino und Grand Hotel Zell am See eröffnet. Das Trainingslager in Zell am See-Kaprun von 23. bis 31. Juli 2017 findet bereits zum fünften Mal statt. Vom Bundesligaverein waren der neue Mannschaftskapitän Lars Bender, dessen Zwillingsbruder und neuer Abwehrchef Sven Bender, Geschäftsführer Michael Schade, Sportdirektor Rudi Völler und neuer Trainer Heiko Herrlich vertreten. Gemeinsam mit Leo Bauernberger, Geschäftsführer SalzburgerLand Tourismus und Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun wurde in feierlichem Rahmen über die kommende Saison gesprochen und über die Bedeutung des Trainingslagers für die Region. An dem Abend wurde schließlich auch die Kooperation mit Bayer 04 Leverkusen um weitere zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2018/19 verlängert.

Zukunftspläne der Werkself

Der Medienabend am Dienstag wurde vor allem dazu genutzt, um über die Pläne der „Werkself“ für die kommende Saison zu sprechen. Der neue Trainer Heiko Herrlich soll das Ziel, im nachsten Jahr wieder einen Europacup-Startplatz zu erreichen, verwirklichen. Neu in der Bundesligamannschaft sind auch Mannschaftskapitän Lars Bender und Abwehrchef Sven Bender – damit spielen die Zwillingsbruder Bender erstmals seit acht Jahren wieder gemeinsam für denselben Klub.

Heutiges Testspiel gegen Antalyaspor

Neben zahlreichen Trainings im Alois-Latini Stadion, diversen Schulungen und der Erholung zwischendurch im Tauern Spa Kaprun steht heute das Testspiel gegen Antalyaspor an. Angepfiffen wird um 18:30 Uhr im Alois Latini Stadion.Partnerschaft mit Bayer 04 Leverkusen verlängert.Weil die Partnerschaft von allen mehr als positiv bewertet wird, einigten sich die Beteiligten auf eine Verlängerung der Kooperation um weitere zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2018/19. Die Zusammenarbeit mit dem deutschen Bundesliga-Klub ist speziell für den Tourismus von großer Bedeutung. Deutschland ist einer der wichtigsten Einzugsmärkte von Zell am See-Kaprun. Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun: „Wir freuen uns sehr, Bayer 04 Leverkusen bereits zum fünften Mal in Folge bei uns in Zell am See-Kaprun zum Sommertrainingslager willkommen heißen zu dürfen. Unsere Botschaft, eine Top-Destination mit besten sportlichen Möglichkeiten inmitten einer der schönsten Landschaften zu sein, tragen wir damit in den deutschen Markt hinaus, speziell nach Nordrhein-Westfalen. Alleine in diesem Bundesland leben 20 Millionen Menschen. Die Werbung, vor allem auch durch die TV-Übertragungen des Spiels, stellt eine enorme Wertschöpfung für uns dar.“Text: Zell am See Kaprun Tourismus