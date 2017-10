Übung: Brand mit mehreren Vermissten in einem Kapruner Logistikcenter

06.10.2017, 21:32 Uhr

Die Feuerwehren des Abschnitts 2 Pinzgau führten am Freitag, den 6. Oktober 2017, eine groß angelegte Übung durch.

34 Mann rückten aus

KAPRUN. Heute um 18 Uhr wurde durch die Landesalarm- und Warnzentrale Salzburg Brandalarm für die Feuerwehr Kaprun mit den Einsatzstichwort ausgelöst: „Brand mit starker Rauchentwicklung und mehrere vermissten Personen im Logistikcenter Bründl Kaprun!“Umgehend rückte die örtliche Feuerwehr mit allen Fahrzeugen und 34 Mann zum Übungsobjekt aus. Bereits auf der Anfahrt gab der Übungsleiter, Ortsfeuerwehrkommandant Gerhard Lederer, den Befehl je einen Atemschutztrupp von den beiden Tanklöschfahrzeugen für die Menschenrettung auszurüsten und eine umfassende Brandbekämpfung von außen vorzunehmen.

"19 Personen sind vermisst..."

Atemschutztrupps

Der Kommandant ist erfreut

Vor Ort wurde dem Übungsleiter mitgeteilt, dass rund 19 Personen vermisst sind und auch im großen Lager ein Brand bei einem Stapler ausgebrochen ist. Daraufhin forderte der Übungsleiter zusätzliche Einsatzkräfte des Feuerwehrabschnitts 2 Pinzgau und das Atemschutzfahrzeug Pinzgau sowie die Drehleiter Zell am See an.Die Hauptaufgabe für die Feuerwehrkräfte bestand in der Personenrettung aus dem Gefahrenbereich, die Brandbekämpfung beim Logistikcenter und das Schützen der Nachbarobjekte.Insgesamt mussten die vermissten Personen von 13 Atemschutztrupps gerettet werden. Neben der Brandbekämpfung am Boden mit mehreren HD-Rohren, C-Rohren, Wasserwerfern und C-Rohren wurde über die Leiter Zell am See versucht, das Bürogebäude des Logistikcenters zu schützen.Die Wasserversorgung stellte die Kapruner Ache, wo man mit vier Tragkraftspritzen ansaugte, und Hydranten in der näheren Umgebung sicher. Nach rund 1 ½ Stunden waren die Übungsziele erreicht und der Übungsleiter gab den Befehl die Übung zu beenden. Im Anschluss fand die Übungsbesprechung vor dem Objekt statt.„Insgesamt waren 136 Feuerwehrkräfte mit 20 Fahrzeugen von zehn Feuerwehren samt ihren Löschzügen sowie die Polizei an der Abschnittsübung in Kaprun beteiligt, an der erstmals die neuen Digitalfunkgeräte zum Einsatz gekommen waren. Im Gesamten konnte ein sehr positives Übungsresümee gezogen werden“, zeigt sich der Kapruner Ortsfeuerwehrkommandant und Gesamtübungsleiter Gerhard Lederer erfreut.„Ein Dank an die Firma Intersport Bründl, besonders Geschäftsführer Christoph Bründl, der das Objekt für die Übung zur Verfügung stellte und großzügige Bewirtung im Anschluss der Übung“, so Lederer abschließend.