Musik

…. weil es so sein muss! Nach einer mehrjährigen Schaffenspause setzen die Musiker der „Band die keiner kennt“ zu einer weiteren missionarischen Großtat in Sachen Uhudler an. Manch einem mögen die legendären Uhudlerfeste in Erinnerung sein – hier das lang ersehnte Revival! Wer meint, dass dieses Fest der reinen Unterhaltung dient, irrt. Der richtige Genuss dieses sagenumwobenen Getränks erfordert, wie so Vieles im Leben, neben der Kenntnis um die Historie und um die richtige Anwendung, natürlich auch Übung. So gesehen ist das Uhudlerfest auch eine Fortbildung der besonderen Art. An der Vielfalt und der Eigenheit des Uhudlers orientiert sich natürlich auch die Musik. Der Gestus des Unveredelten schenkt der Musik besonderen Charakter und Charme.



„Die Band die keiner kennt“ hat sich neu formiert und wird wie gewohnt, Schätze des Austropops bis hin zu Klassikern des internationalen Pops in unverkennbarem Stil präsentieren.