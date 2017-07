Unken setzt auf Familien, Wandern und traditionelle Heilkunde

18.07.2017, 17:40 Uhr



Familien und sanfter Tourismus

In der Gemeinde Unken wird an vielen Projekten gearbeitet. „Obwohl wir nicht die größten Baustellen im Pinzgau haben sind wir gut ausgelastet. Wir arbeiten an einigen zukunftsweisenden Projekten hier im Ort.“ meint Bürgermeister Hubert Lohfeyer gegenüber der Bezirkszeitung. So wurde zum Beispiel kürzlich das neue REK (räumliches Entwicklungskonzept) verabschiedet. Darin wurden unter anderem neue Gewerbeflächen am Ortsrand vorgesehen. Im nächsten Schritt ist der Flächenwidmungsplan zu überarbeiten.Aktuell wird mit vereinten Kräften daran gearbeitet um Unken zum zertifizierten Wanderdorf zu entwickeln. „Wir haben zwar keine hochalpinen Touren zu bieten, doch mit dem Heutal und der gesamten Umgebung ist Unken optimal als Wanderregion geeignet.“ sagt BGM Lohfeyer.Gute Rahmenbedingungen für Familien aufrecht zu erhalten ist ebenso ein wichtiges Anliegen der Gemeinde. In die Infrastuktur, wie den Kindergarten und die Volksschule, wird laufend investiert. Für die Integration der Flüchtlinge die im Ort leben wurde das „Cafe International“ ins Leben gerufen. Bemerkenswert ist auch der Verein „TEH“ mit Sitz in Unken welcher sich professionell mit der traditionellen europäischen Heilkunde beschäftigt.

Baustellen

Infos aus dem Gemeindeamt:

Natürlich wird in Unken auch gebaut. Derzeit entsteht eine Wildbachverbauung in unmittelbarer Zentrumsnähe, um den Ortskern vor dem Kirchgraben zu schützen.Die Saalach wird in den nächsten Jahren im Zuge des Hochwasserschutzes ebenfalls teilweise verbaut werden. Im Straßenbau soll noch in diesem Jahr eine gefährliche Engstelle am Mühlbühel, durch eine Verbreiterung, entschärft werden.Die Gemeindevertretung setzt sich aus 17 Mitgliedern zusammen – derzeit sieben von der FPÖ, sechs von der ÖVP und vier von der SPÖ. Bürgermeister ist Hubert Lohfeyer von der ÖVP. Vize Bürgermeister ist der parteifreie Ernst Herbst. Auch drei Frauen sind derzeit in der Gemeindevertretung aktiv tätig. Insgesamt beschäftigt die Gemeinde 31 Mitarbeiter in Teil- und Vollzeitanstellungen. Der größte Anteil liegt hier im Kindergarten mit 12 Mitarbeiterinnen. Der Amtsleiter ist Andreas Stockklauser, er und sein Team sind zu folgenden Amtszeiten erreichbar:Montag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr.Dienstag bis Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr.