Veranstaltungstipp: Buchpräsentationen im Kalchofengut

09.10.2017, 08:55 Uhr

Wolfgang Kauer , Schriftsteller, Felsbildforscher und Regionalitätspreisträger für die Sparte Kunst der Bezirksblätter tritt an diesem Abend in die Fußstapfen von Museumsgründer Helmut Adler und stellt sein aktuelles Buch „Felsbilder der Ostalpen vor. Das Erbe der Mondfrau“ vor. Was erzählen uns die Felsritzbilder? Die Ursprünge der Felsbild-Motive liegen nach Ansicht des Autors bei den prähistorischen Gesellschaften des Alpen- und Voralpenraums.

Liebesabenteuer mit Kubin



In einer Mischung aus Blog-Roman und Sachbuch präsentiert Wolfgang Kauer knapp 160 aussagekräftige Felsbilder in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, in Kärnten und Tirol sowie in den bayerischen Voralpen. Viele davon sind Neuentdeckungen, besonders im Saalachtal. Neu ist auch, dass Felsbildmotive zusammenhängend gedeutet werden, wobei der Autor zwischen regionalen Stilen unterscheiden kann. Er vergleicht die Felsbilder erstmals mit Artefakten und mit Gravuren auf Tonwaren, sodass endlich die Bedeutung der rätselhaften Felsbilder und deren zeitliche Einordnung möglich wird.Brita Steinwendtner geht in ihrem spannenden Roman "Du Engel Du Teufel. Emmy Haesele und Alfred Kubin. Eine Liebesgeschichte" der abenteuerlichen Beziehung zwischen der Arztensgattin von Unken, Emmy Haesele, und dem berühmten Künstler Alfred Kubin nach. Sie stellt vor allem jene Passagen vor, die in Unken spielen. Steinwendtner wirft sowohl einen Blick auf ein bewegtes und bewegendes Schicksal von Menschen, die um ihre Liebe und ihre Zukunft kämpfen, als auch auf die historischen Ereignisse um die Mitte des 20. Jahrhunderts. Falls es noch Zeitzeugen geben sollte, die Erinnerungen an die Haeseles oder deren Kinder haben sollten, wäre es eine zusätzliche Freude.