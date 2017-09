Veranstaltungstipp: Charitykonzert des Rotary Club Saalfelden

29.09.2017, 16:03 Uhr

Exzellente junge Musiker des Pre-College der Universität Mozarteum und des Musikums Salzburg spielen im wunderschönen Ambiente der barocken Pfarrkirche Bach und Vivaldi and more!Zu den Solisten von Bach's New Generation gehören Alexandra Seywald und Felix Gutschi. Das Ensemble Cellissimo besteht aus 12 Cellos und spielt unter anderem den Titelsong aus „Game of Thrones“.

Der Rotary Club Saalfelden unterstützt mit dem Reinerlös notleidende Menschen im Pinzgau. Unter anderem kommt ein Teil des Geldes dem Projekt "Rollende Herzen" zugute.Der Kartenvorverkauf im Tourismusverband Saalfelden und Leogang, sowie in der Volksbank und Raiffeisenbank Saalfelden hat bereits begonnen.