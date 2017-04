Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

23.04.2017, 09:23 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

BRAMBERG. Heute Nacht um 02.30 Uhr fuhr ein 38 jähriger Einheimischer auf der Gerlos Bundesstraße von Bramberg in Fahrtrichtung Neukirchen. Dabei kam er mit seinem PKW von der Bundesstraße ab und kollidierte mit einer 16 jährigen Einheimischen, die am Straßenrand wartete.Der Lenker fuhr ohne anzuhalten über die angrenzende Wiese und danach auf der Gemeindestraße weiter in Richtung Krimml. Die Fußgängerin blieb verletzt liegen und wurde von Passanten erstversorgt.

Zirka 600 Meter nach der Unfallstelle prallte der fahrerflüchtige Lenker mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum. Er wurde von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen und mit schweren Fußverletzungen in das Tauernklinikum Mittersill verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden.Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. Der bei ihr vorgenommene Alkovortest ergab einen Wert von 0,78 mg/l. Der PKW Lenker verweigerte einen Alkotest.