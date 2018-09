Verkehrsunfall mit Verletzung auf der Felbertauernstraße

10.09.2018, 06:44 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

Am 9.9.2018 gegen 16:30 Uhr fuhr ein 61-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Wohnmobil auf der Felbertauernstraße von Osttirol kommend in Richtung Mittersill. Dahinter fuhr eine 54-jährige Frau aus Innsbruck mit ihrem PKW und ihr folgte ein weiterer PKW, gelenkt von einem 35-jährigen Mann, ebenfalls in Innsbruck wohnhaft. Als sich die Möglichkeit zum Überholen ergab, scherte der 35-Jährige Mann mit seinem PKW aus um die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Im selben Augenblick setzte auch die vor ihm fahrende Frau zum Überholen des Wohnmobiles an und es kam in der Folge zur Kollision zwischen den drei Fahrzeugen.Eine 54-jährige Frau, welche im PKW der Innsbruckerin mitfuhr erlitt durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Mittersill gebracht.Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.