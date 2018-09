Weißbach bei Lofer: Schwerer Unfall forderte mehrere Verletzte

10.09.2018, 19:58 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Frontal kollidiert

WEISSBACH. Ein 50jähriger deutscher Staatsangehöriger fuhr heute, am 10. September 2018 gegen 16.50 Uhr, mit seinem PKW im Gemeindegebiet von Weißbach bei Lofer in Richtung Saalfelden. Mit im Fahrzeug befand sich seine 37jährige Freundin. Beide waren angeschnallt.Vor dem Ortsgebiet von Weißbach bei Lofer kam er, nach eigenen Angaben wegen Sekundenschlafs, nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines deutschen Staatsbürgers, der in Richtung Lofer unterwegs war. Auch dieser Fahrzeuglenker war angeschnallt und befand sich alleine im Fahrzeug.Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des entgegen gekommenen Deutschen nach rechts von der Fahrbahn gegen einen angrenzenden Baum geschleudert. Der Wagen des 50jährigen kam auf der Richtungsfahrbahn Saalfelden zum Stehen.

Mit der Bergeschere aus dem Auto geholt

KH Schwarzach und UKH Salzburg

Bergungsarbeiten

Der 50jährige wurde bei der Kollision leicht, seine mitgefahrene Freundin schwer verletzt. Der entgegengekommene Fahrzeuglenker wurde im PKW eingeklemmt und musste von der FFW Weißbach bei Lofer mit der Bergeschere aus dem total zerstörten PKW geborgen werden.Die schwer verletzte Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach eingeliefert. Der schwerst verletzte deutsche Staatsbürger wurde mit dem Heli "Martin 6" ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen. Der 50jährige Lenker wurde mit einem schweren Schock mit dem Roten Kreuz ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.An den Bergungs-, Absicherungs- und Aufräumungsarbeiten waren die Freiwilligen Feuerwehren von Weißbach bei Lofer und St.Martin bei Lofer mit insgesamt fünf Fahrzeugen und zirka 30 Mann beteiligt.