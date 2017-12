Wunderbarer Schitag auf der Resterhöhe - Gewinn eingelöst

30.12.2017, 21:35 Uhr

Bei der Talstation in Hollersbach trafen wir auf eine nicht gerade freundliche Angestellte. Eigentlich müsste man in einem Tourismusgebiet den Gästen freundlich gegenüberstehen. Der Grund war, ich hatte übersehen das man sich wegen dem Gewinn vorher bei Mittersill plus Tourismus wegen der Karten melden sollte. Aber ein kurzer Anruf meinerseits bei Frau Rumpold bei Mittersill plus Tourismus, langer Reden kurzer Sinn, so stellt man sich Gästebetreuung vor. Die Karten wurden innerhalb kürzester Zeit zur Talstation gebracht.. Auf der Resterhöhe bis nach Kitzbühel konnte ein wunderbarer Schitag verbracht werden.