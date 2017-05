11.05.2017, 13:20 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

ZELL AM SEE. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum 11. Mai 2017 in eine Trafik einzubrechen. Die Unbekannten scheiterten an der Sicherheitstüre. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe an der Türe. Gestohlen wurde nichts.