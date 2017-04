Zigarette verursachte Brand

26.04.2017, 08:45 Uhr

Presseaussendung der Polizei

ZELL AM SEE. Eine Polizeistreife wurde gestern vormittag zu einem Lebensmittelgeschäft in Zell am See gerufen. Vor Ort hatten zwei Mitarbeiter bereits mit einem Handfeuerlöscher einen Brand gelöscht.Nach Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr kontrollierte diese noch die Brandstelle. Da die Ursache vorerst unklar war, wurde ein Bezirksbrandermittler gerufen.Dieser stellte fest, dass eine weggeworfene Zigarette in einem Schacht gefallen war und dort brennbare Stoffe entzündet hatte. Der Schaden kann vorerst nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.