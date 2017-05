Zurück zur Natur, zu Fuß!

08.05.2017, 15:09 Uhr

Wandern muss man nicht neu erfinden - aber sich darauf besinnen, wie gut es tut und wie gesund es ist. Tourismusdirektor Marco Pointner und -obmann Hannes Riedlsperger testeten die neuen Wanderstecken und Bänke.

SAALFELDEN. Das Wandern ist neuerdings auch der Touristiker Lust - Saalfelden Leogang Touristik startete eine so genannte "Wanderoffensive" und lud als Auftakt zum gemeinsamen Spazierengehen. Die Region verfügt über 400 Kilometer Wanderwege und man wolle Gäste und Einheimische auf die Einfachheit des Wanderns hinweisen, so Tourismusdirektor Marco Pointner. Er betonte, das neue Konzept stelle die Entspannung, das Herunterkommen in den Vordergrund.

Nachdem bisher verstärkt Action-Events beworben wurden, heißt es jetzt: "Es sind die einfachen Dinge, die das Leben schön machen." Nicht nur schön, sondern auch gesund, wie Mediziner Arnulf Hartl, den Teilnehmern versicherte. Wandern wurde dem Leiter des Instituts für Ecomedizin an der Salzburger Paracelsus Universität durch die Eltern, die beide Bergführer waren, in die Wiege gelegt. "Der Mensch braucht die Natur, 'green exercise' ist wichtiger als die Kraftkammer", betonte Hartl. Das seien keine esoterischen Erkenntnisse, sondern nachweisbare biochemische Prozesse. "Waldboden und der Geruch von Holz wirken und zeigen bereits nach drei Tagen Aufenthalt nachhaltige Effekte." Städter, die zumindest in der Nähe eines Parks wohnen, würden sogar länger leben, als Menschen die gar kein Grün um sich haben, führte der Mediziner aus.Besonders beeindruckend: Sogar die Erwartungshaltung, z. B. auf ein Wander-Wochenende habe bereits einen messbaren positiven Stimulus. "Wenn Sie im Spital liegen, hat sogar ein Bild eines Waldes einen aufbauenden Effekt", untermauerte der Mediziner die Bedeutung der Natur.Das konnte Markus Mayrhofer, Berg- und Schiführer aus Saalfelden, aus eigener Erfahrung bestätigen. "Wandern bietet die ideale Geschwindigkeit für die Leute, um die Natur wahrzunehmen und miteinander zu reden." Leider hätten viele Eltern heute Angst vor der Natur, aber er wolle der Generation Smartphone andere Perspektiven bieten.Saalfelden Leogang startet die Wanderkampagne mit Infopoints und runden Lärchenbänken, die an strategischen Wanderwegen positioniert werden. Zudem gibt es ein "Steckensharing" mit eigens angefertigten Wanderstöcken, die entliehen werden können, und an den Stationen wieder abgegeben werden sollen. "Jeder kann sich bedienen. Wenn einer als Souvenir mitgenommen wird, ist das auch in Orndung", so Pointner.