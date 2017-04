Zuwanderung und Integration - Chancen und Herausforderungen für ländliche Regionen mit Dipl.-Soz. Kenan Güngör

AT

Kunsthaus Nexus , Saalfelden am Steinernen Meer AT

Vortrag

Während die Zuwanderung in die städtischen Ballungsgebiete gut erforscht ist, weiß man über die Zuwanderungs- und Integrationsprozesse im ländlichen Raum immer noch sehr wenig. Erst in den letzten Jahren und vor dem Hintergrund der Flüchtlingszuwanderung, wurde sich dieses Themas mehr angenommen. Wie sehen Zuwanderungs- und Integrationsprozesse in ländlichen Regionen konkret aus und welche Chancen, Herausforderungen und Stolpersteine gehen damit einher? Um Antworten zu finden, wird es wichtig sein, sich auch mit den spezifischen integrationsrelevanten Rahmenbedingungen, Qualitäten und Dynamiken des ländlichen Raums zu beschäftigen.



Termin: 10.5., 20.00 Uhr, Nexus, Saalfelden