Allerhöchste Politprominenz in Zell am See

08.05.2017, 10:24 Uhr

Zur Generalversammlung des Österreichischen Städtebundes geben sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Kern die Ehre.

Der Präsident bei der Eröffnung, der Kanzler zum Schluss

ZELL AM SEE. Die Generalversammlung des Österreichischen Städtebundes - der 76. Österreichische Städtetag - findeterstmalig in Zell am See statt.Neben dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ist auch ein Besuch des Bundeskanzlers Christian Kern bei der Tagung im Ferry Porsche Congress Center vorgesehen. Der Präsident wird im Rahmen der feierlichen Eröffnung am Mittwoch eine Grußbotschaft halten. Die Rede des Bundeskanzlers ist als Abschluss der Tagung am Freitag vorgesehen.

Häupl, Hammerschmid, Rupprechter, Duzdar, Haslauer & Co.

Ein großer Erfolg von Lokalpolitik und TVB

Padourek: "Wir wollen das Vertrauen bestätigen..."

Moderation: Die gebürtige Zellerin Lisa Gadenstätter vom ORF

Rund 2.000 Nächtigungen und Medienpräsenz

Eventuell Behinderungen im Straßenverkehr

Weitere hochrangige Politiker, die vor Ort sein werden: Der Wiener Bürgermeister Michael Häupl (auch Landeshauptmann von Wien und Präsident des Österreichischen Städtebundes), Bundesministerin Sonja Hammerschmid, Bundesminister Andrä Rupprechter, Muna Duzdar (Staatssekretärin für Diversität, Öffentlichen Dienst und Digitalisierung im Bundeskanzleramt) sowie der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer.Die Ausrichtung der Tagung, die unter dem Thema „Stadt neu denken - Digitalisierung meistern“ steht, ist ein großer Erfolg für die Vertreter aus Politik und Tourismusmarketing in Zell am See. Die Idee dafür entstand bei einer Landesgruppenkonferenz des Österreichischen Städtebundes in einem Gespräch zwischen dem verstorbenen Zeller Bürgermeister Hermann Kaufmann und dem Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes, Thomas Weninger.Der jetzige Zeller Bürgermeister Peter Padourek: „Die Verantwortlichen des Städtebundes haben ihr Vertrauen in uns gesetzt. Wir sind überzeugt, dass die Stadt Zell am See in der Lage ist, den Städtetag mit den gewohnt hohen Standards zu organisieren und das Vertrauen unserer Partner zu bestätigen.“So führt mit der ORF-Journalistin Lisa Gadenstätter eine gebürtige Zellerin als Moderatorin durch die feierliche Eröffnung.Mit knapp 900 Anmeldungen, darunter 800 Bürgermeister, rund 2.000 Nächtigungen und der zu erwartenden hohen Medienpräsenz bringt diese hochkarätige Veranstaltung einen enormen Imagegewinn für die Stadt Zell am See und die gesamte Region. „Besonders die Wertschöpfung für die Zeller Wirtschaft und die Tourismuswirtschaft ist beachtlich“, sagt Georg Segl, Obmann des Tourismusverbandes Zell am See. „Insbesondere bei der Gestaltung des Rahmenprogramms wurde neben den bekannten Sehenswürdigkeiten der Stadt Zell am See auch die umliegende Region mit ihren herausragenden Angeboten in die Präsentation aufgenommen“, so Segl weiter.Die Veranstalter bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, dass es im Rahmen des Städtetags zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen kann.Die P 311 ist am Mittwoch, den 17. Mai 2017 in der Zeit von 14 bis 15 Uhr im Bereich Einfahrt Spar Zell am See/Tiefgarage und Kreuzung Kupferkessel aufgrund des feierlichen Empfangs des Bundespräsidenten gesperrt. Eine Umleitung des Verkehrs in dieser Zeit über die Bahnhofstraße ist organisiert.(Organisiert wird die Großveranstaltung in Kooperation und enger Zusammenarbeit zwischen den Teams des Ferry Porsche Congress Centers, des Tourismusverbandes Zell am See, das insbesondere für die Unterbringung der Tagungsteilnehmer/innen sorgt, sowie den Verantwortlichen der Stadtgemeinde Zell am See und in Abstimmung mit dem Österreichischen Städtebund.)