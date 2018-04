Erfreuen wir uns heute nicht nur am Wetter, sondern auch am Wahlrecht!

22.04.2018, 06:00 Uhr

Und schon gestern haben viele Leute angesichts des Wetterberichts Pläne für heute geschmiedet... und dabei aber hoffentlich nicht vergessen, auch den Besuch in ihren jeweiligen Wahllokalen einzuplanen. Nicht, weil die Abgabe der Stimme eine Pflicht wäre, sondern ein Recht, das sie zu schätzen wissen. Ein Recht, das keineswegs selbstverständlich ist und ein Recht, das nicht in Stein gemeißelt ist. Ein Recht, für das Vorfahren gekämpft haben und ein Recht, um das uns viele Menschen beneiden. Ein Recht, das in manchen Ländern kein echtes Recht, sondern eine Farce ist. Ein Recht, das in der Tat keine gesetzliche Pflicht ist, aber ein Recht, das wir in unseren Herzen, in unseren Köpfen und in unserem Glauben an die Zukunft zur ganz persönlichen Pflicht werden lassen. Und wer für diesen unserer Meinung nach durchaus angebrachten Pathos nicht empfänglich ist, dem sei gesagt, dass das Mitreden - oder gar Mitschimpfen? - ohne abgegebene Stimme nur halb so spannend ist.