Gerald Wiener, SPÖ: Kombination von Unterricht und Vereinsaktivitäten

30.09.2017, 08:06 Uhr

Ganztagsschule

Gerald Wiener, der auch beim Musikum aktiv ist, bezeichnet sich selbst als ,Vereinsmeier' und ist ein Verfechter der Ganztageschule. Diese beiden Komponenten sähe er gerne verbunden: "Was spricht dagegen, dass die Vereine im Rahmen einer Ganztagsschule in die Bildungsanstalten kommen und dort ihre Nachwuchsarbeit in den Schulalltag integrieren? Den Vereinen wäre geholfen, weil es für sie oft schwer ist, neue Mitglieder zu bekommen. Und die Kinder hätten ein breites Angebot an sinnvoller Beschäftigung."Gernot Aigner - auch ihm gefällt das Konzept der Ganztagsschule - will seine Kräfte "gegen die ungleiche Verteilung des Kapitals" einsetzen. Eine Aufgabe, die womöglich noch schwieriger handzuhaben ist als jene mit der Schule und mit den Vereinen.