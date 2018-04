Landtagswahl 2018: Die Pinzgau-Ergebnisse sowie Statements aus der Region

22.04.2018, 10:21 Uhr

Das Ergebnis der Salzburger Landtagswahl im Pinzgau – die untenstehende Grafik wird nach 16 Uhr laufend aktualisiert und zeigt den TATSÄCHLICHEN Auszählungsstand.

PINZGAU / SALZBURG. Am heutigen Sonntag, 22. April, wird in Salzburg ein neuer Landtag gewählt. Wir informieren Sie an dieser Stelle bald nach 16 Uhr vor allem auch über die Ergebnisse aus Pinzgauer Sicht und über die Reaktionen von führenden Politikern aus dem Bezirk.Als unsere Gesprächspartner sind LAbg. Bgm. Michael Obermoser (Wald / ÖVP), Barbara Thöny (Gesundheits- und Sozialsprecherin im Bezirk (Saalfelden, SPÖ), Ferdinand Salzmann (Saalfelden, Bezirkssprecher der GRÜNEN), Vize-Bgm. Karin Berger (Lofer, Bezirksobfrau FPÖ), Markus Steiner (Niedernsill, Bezirksobmann FPS), Josef Egger (Zell am See, NEOS) sowie Lisa Eberharter (Mittersill, Liste Mayr - SBG) vorgesehen.

Diesmal sindwahlberechtigt, das sind um 0,2 Prozent weniger als bei der Landtagswahl 2013.Und noch ein Vergleich: Mit insgesamt neun kandidierenden Parteien - früher zwischen vier und sieben - ist die heutige Wahl bisheriger Spitzenreiter, wobei allerdings ergänzt werden muss, dass einzig im Flachgau alle neun zur Auswahl stehen. Im Pinzgau fehlen (ebenso wie im Tennengau, dem Pongau und dem Lungau) mit der KPÖ und der CPÖ zwei Listen.Michael Obermoser / Wilfried HaslauerBarbara Thöny / Walter SteidlJohann Gratz / Astrid RösslerKarin Berger / Marlene SvazekKarl Schnell / Karl SchnellJosef Egger / Sepp SchellhornLisa Eberharter / Hans MayrDie SPÖ unter der Führung von Gabi Burgstaller verlor bei der Landtagswahl 2013 15,6 Prozentpunkte (PP) und fiel mit einem Stimmanteil von 23,8 Prozent auf den zweiten Platz zurück.Die ÖVP, seit 2004 nicht mehr stimmstärkste Partei, konnte sich 2013 trotz deutlicher Stimmverluste (7,5 PP) mit Wilfried Haslauer an die Spitze bringen.Die FPÖ mit Karl Schnell (mittlerweile FPS) als Spitzenkandidat konnte um vier Prozentpunkte auf 17 Prozent zulegen, rutschte aber dennoch erstmals auf Platz Vier zurück.Die Grünen mit Astrid Rössler gewannen mit 12,8 PP dazu und konnten sich auf Platz drei vorschieben, das beste Ergebnis seit dem ersten Antreten.Das erstmals kandidierende Team Stronach erreichte 8,3 Prozent der Stimmen und belegte damit den fünften Platz.Die Piraten mit 1,3 Prozent und die KPÖ mit 0,3 Prozent Stimmanteil verfehlten klar die notwendige Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag.Und noch eine Zusatz-Information: Landesweit haben 8,9 Prozent der 390.091 Wahlberechtigten eine Wahlkarte beantragt; 15,5 Prozent davon fallen auf den Pinzgau (in Zahlen 5.395). Damit liegt unser Bezirk nach der Stadt und nach dem Flachgau an dritter Stelle; prozentuell am wenigsten Wahlkarten waren es im Lungau.Diesmal wird das Ergebnis der Wahlkarten schon weitgehend im vorläufigen offiziellen Endergebnis am Wahlabend enthalten sein, da die Briefwahlkarten gemeinsam mit den in den Wahllokalen abgegebenen Stimmzetteln ausgezählt werden. Am Mittwoch werden nur Wahlkarten, die am Wahltag in einem anderen Wahllokal als dem eigenen der Wohnsitzgemeinde abgegeben werden, ausgezählt. Das werden erwartungsgemäß nur wenige sein.