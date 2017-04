21.04.2017, 00:00 Uhr

Ab Mai ist es wieder soweit: Idealtours bietet wieder 3x wöchentlich Pendelbusse an die Adria, in diesem Jahr NEU! auch nach Rimini & Riccione. Einfach einsteigen und entspannt ans Meer starten! Verbringen Sie ein erfrischendes Wochenende mit Freunden in Jesolo , bauen Sie mit Ihren Kindern zum Saisonauftakt die ersten Sandburgen an der Mittleren Adria oder gönnen Sie sich einfach nur ein wenig Zeit zu zweit an den langen Sandstränden der Südlichen Adria : Sie werden sehen - in nur wenigen Tagen werden Sie sich vom Alltag erholen, abschalten und gestärkt von der italienischer Lebensfreude wieder zurückkehren. Buchen Sie Ihren Sommerurlaub am Strand mit Idealtours und erleben Sie Badespaß pur! Mit Unterkünften direkt am Meer und Zimmern mit Meerblick – ganz wie es Ihnen gefällt!