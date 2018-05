Auftakt zur Kitz Alps Trophy - heuer wieder drei Stopps im Pinzgau

01.05.2018, 21:14 Uhr

Christoph Kogl startet fulminant in die aus zehn Stopps bestehende Trophy und der GC Walchsee-Moarhof siegte in der Teamwertung. Und: Mit dabei sind auch heuer wieder Vertreter der Pinzgauer Golfclubs; diese schafften es jedoch nicht in die vorderen Ränge.

Acht Birdies!

TIROL / PINZGAU. Herrliches Sommerwetter mit 64 golfhungrigen Teilnehmern bescherten dem Eröffnungsturnier der „Kitz Alps Trophy powered by SR.Schauraum“ am Walchsee eine Traumkulisse. Normalerweise war der Turnierstart für 2018 beim Vorjahres-Gesamtsieger GCC Lärchenhof vorgesehen. Der 9-Loch-Platz am Sonnenhang präsentierte sich in einem Top-Zustand.Diese perfekten äußeren Bedingungen nützte Christoph Kohl der Gesamt-Brutto Sieger von 2016 und 2017, gnadenlos aus und spielte eine Traumrunde mit 3 unter Par (39 Bruttopunkte). Nicht weniger als acht (!) Birdies gelangen dem Top-Golfer.

Spannender Dreikampf bei den Damen

Tiroler und Tirolerinnen vorne

Sponsor: Firma Berger aus Lofer

Auch in der Teamwertung liegen die Tiroler Clubs vorne

Ein spannender Dreikampf entwickelte sich bei den Damen. Die für den GC Walchsee-Moarhof startende Barbora Maralikova hatte, wie schon 2017, auch diesmal die Nase vorne. Zweiter wurde Natalie Woudenberg gefolgt von Erika Endstrasser, beide GCC Lärchenhof.In der Nettoklasse A (hcp bis -11,4) siegte der Hausherr Leo Astl mit 39 Nettopunkten. In der Wertung Nettoklasse B (hcp -11,5 - 18,4) holte sich der Ellmauer Gerhard Mayr mit 41 Nettopunkten überlegen den Sieg und in der Klasse C (hcp -18,5 - 36,0) siegte die Westendorferin Nina Pregernig mit 47 Nettopunkten. In der Seniorenwertung (ab Jahrgang 1958) siegte Maria Sedlacek vom GC Walchsee-Moarhof mit 42 Nettopunkten.In der, ausschließlich für Golfer-Damen geltenden Sonderwertung „Nearest to the chocolate“, gesponsert von der Firma Berger feinste Confiserie, gewann Marianne Pletzer (GCC Lärchenhof) den Siegergutschein (2 Personen) für einen Schokoladen-Brunch auf einer ruhig gelegenen Anhöhe im Berger-Haus mit Blick auf die Loferer-Steinberge.Die Teamwertung mit den jeweils bestem Brutto- und Nettoergebnis in den 4 Nettoklassen holte sich mit 241 Punkten die Heimmannschaft vom GC Walchsee-Moarhof, gefolgt von dem GC Kitzbüheler Alpen Westendorf (223 Punkte) und dem GCC Lärchenhof (220 Punkte). Detailergebnisse nachzulesen auf www.kitz-alps-trophy.golf.Der nächste Turnierstopp mit der erneuten Chance auf den „Hole-in-one-Preis“, einen Unterberger BMW X1 (gesponsert von Reinhard Adler), ist am Sonntag den 6. Mai 2018 beim GCC Lärchenhof in Erpfendorf.17. Juni: GC Mittersill-Stuhlfelden29. Juli: GC Gut Brandlhof Saalfelden26. August: GC Zell am See-Kaprun