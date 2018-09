Biathlon: Österreichische Meistertitel für Eder und Innerhofer

15.09.2018, 18:08 Uhr

Bei den Damen ging der nationale Meistertitel ebenfalls an Salzburg. Katharina Innerhofer, die im 15 km Bewerb Rang zwei hinter der italienischen Top-Athletin Dorothea Wierer belegte, setzte sich in der Österreich-Wertung vor Dunja Zdouc (Kärnten) und Lisa Hauser (Tirol) durch.*** Stimmen der österreichischen Meister ***„Es ist zwar nicht mein erster Titel, aber österreichischer Meister, das taugt mir natürlich. Das heutige Rennen war nicht nur von unserer, sondern auch von italienischer Seite sehr stark besetzt und gerade in meinem 'Seniorenalter' ist es wichtig zu sehen, dass ich mit den Jungen mithalten kann. Man kann das Rollern zwar nicht 1:1 mit dem Langlaufen vergleichen, aber es ist dennoch eine erste Standortbestimmung und gibt mir ein gutes Gefühl für die kommenden Vorbereitungswochen.": „Das war sicherlich meine beste Leistung in den bisherigen Testrennen. Das Laufen war sehr gut und am Schießstand hat es vor allem liegend gut funktioniert. Dieser Titel hat natürlich einen entsprechenden Stellenwert und ich bin sehr froh, dass ich heute eine gute Leistung zeigen konnte."