Die Sieger der 20. World Games of Moutainbiking in Saalbach Hinterglemm

09.09.2018, 10:27 Uhr

Rund 1.000 Starter kämpften in Saalbach Hinterglemm um den begehrten Titel des World Games Champion // € 11.000 konnten für den guten Zweck gespendet werden

Saalbach Hinterglemm: In gewohnter Manier fanden sich am Samstag wieder rund 1.000 Teilnehmer ein, um sich den Titel des World Games Champion in den verschiedenen Disziplinen zu erkämpfen. Die fünf Marathon Distanzen (21 km, 31 km, 42 km, 58 km und 80 km) über die Grasberge Saalbach Hinterglemms forderten den konditionierten Sportlern einiges ab und brachten wieder glorreiche Sieger hervor.Marathon World Games Champions

Auch dieses Jahr durften sich die Teilnehmer auf die freie Auswahl der fünf verschiedenen Distanzen freuen. 21 km, 31 km, 42 km, 58 km oder 80 km galt es zu bezwingen, wobei sich die Sportler je nach Ausdauer und Befinden während des Rennens für eine dieser Distanzen entscheiden konnten.Die Sieger der Marathon-Königsklasse sind Toni Tähti aus Finnland mit einer Zeit von 5:36:57.7 und Alina Reichert aus Österreich, die die 80 km Distanz in 5:36:57.7 bewältigte.Die kompletten Ergebnislisten gibt es unter https://www.saalbach.com/de/events/worldgames/news... Kleine Kids ganz GroßBei der Junior Trophy konnten die Kleinsten bereits erste Rennerfahrung sammeln. Kinder ab zwei Jahren fanden sich am Freitag im Startfeld des Rennformates für Nachwuchs-Biker.Radeln für den guten ZweckWie alle Jahre wurde auch dieses Jahr wieder fleißig für einen guten Zweck in die Pedale getreten. Durch Patenschaften für Wettkämpfer, wobei jeder erradelte Kilometer einen Euro wert ist, und spenden des Tourismusverbandes Saalbach Hinterglemm konnte dieses Jahr eine Spendensumme von € 11.000 gesammelt werden. Die Summe geht zugunsten Debra – Hilfe für Schmetterlingskinder. Wir bedanken uns bei allen Paten für die Spende.Fotorechte: © saalbach.com, Martin SteigerWeitere Fotos unter http://media.saalbach.com/Media.aspx?menueid=14480... The Date // 21. World Games of Mountainbiking // 05. - 08. September 2019Weitere Infos unter saalbach.com/worldgames