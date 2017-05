Eisbären: Auch Schwab und Herzog verlängern in Zell am See

12.05.2017, 08:55 Uhr

Christoph Herzog führte es bereits im Alter von 16 Jahren von Zell am See in die U20-Mannschaft des VSV, mit welcher er ein Jahr später den österreichischen U20-Meistertitel holen konnte. Nach einem kurzen Abstecher in die EBEL kam Christoph 2013 wieder zurück in die Kampfmannschaft der Zeller Eisbären.Bereits zu Beginn der vergangenen Saison wechselte Andreas Schwab zu den Pinzgauern. Zuvor durchlief der 18-jährige gebürtige Zeller vier Jahre lang die Nachwuchsmannschaft der Black Wings Linz.