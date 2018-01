Eisbären biegen Jesenice knapp mit 1:0

28.01.2018, 18:04 Uhr

Kommentar vom Kapitän Franz Wilfan

ZELL AM SEE (vor). Beide Teams fanden gut ins Spiel. Der EK Zeller Eisbären gab gleich einen Warnschuss ab, Tobias Dinhopel traf aber nur die Stange. Das 1:0 gelang Martin Oraze aber kurze Zeit später in Überzahl. Der Gegentreffer weckte die Slowenen richtig auf. Die Stahlstädter versuchte in der Folge alles, um den Ausgleich zu erzielen, fanden jedoch kein Rezept gegen die gute EKZ-Defensive. Den Rest entschärfte Goalie Patrick Machreich, der die Gäste mit 33 Saves zum Verzweifeln brachte.

Kapitän Franz Wilfan dazu: