Eishockey: Eisbären biegen Feldkirch in der Overtime

23.09.2018, 10:16 Uhr

EK Zeller Eisbären vs. VEU Feldkirch 2:1 n.V. - Stimmen und Fotos zum spannenden Spiel

ZELL AM SEE (vor). Die EK Zeller Eisbären bleiben auch nach ihrem zweiten Spiel der Saison ungeschlagen. Gegen den VEU Feldkirch feierten die Eisbären einen 2:1 Overtime-Sieg. Beide Teams kreierten einige Chancen in den ersten beiden Abschnitten. Die Goalies machten aber einen guten Job und ließen vorerst nichts durch. Das Spiel verlief ausgeglichen. Louke Oakley eroberte früh im finalen Drittel die Führung für die Eisbären. Von diesem Zeitpunkt an erhöhte Feldkirch gehörig den Druck und erspielte sich eine Chance nach der Anderen. Ausgerechnet in Unterzahl gelang Dylan Stanley der Ausgleich. In der Verlängerung sorgte Fredrik Widen schließlich für die Entscheidung der Eisbären.

erzielte das Game-Winning-Goal: "Es waren beide Mannschaften sehr gut und haben sehr aggressiv gegen den Mann gespielt, da kommst du nicht zu vielen Torchancen. Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Diese zwei Punkte nehmen wir sehr gerne mit. Gegen Feldkirch würde ich das immer gerne haben.""Am Anfang war ich, nach meiner Rückkehr zu den Eisbären, schon ein bisschen nervös. Aber wir sind gut in das Spiel gekommen und die Fans haben mich sehr gut unterstützt. Leider war es kein normaler Sieg, aber trotzdem haben wir Feldkirch gebogen. Das war ganz wichtig für die ganze Mannschaft. Wir sind ein relativ neues Team und müssen uns erst zusammen gewöhnen. Das Spiel ist hin und her gegangen, leider haben wir unsere guten Chancen leider nicht verwertet. Es war auch eine großartige Leistung der Tormänner. Leider haben wir noch vor Schluss den Ausgleich bekommen. Bei den nächsten Spielen auswärts in Laibach und dann zuhause gegen Asiago, weiß man dann wirklich wo wir wirklich stehen. Jetzt heißt es, weiter hart arbeiten."