Eishockey: Zeller Eisbären starten mit Kantersieg

16.09.2018, 09:28 Uhr

Die Zeller Eisbären starteten am Samstag auswärts in der Klagenfurter Messehalle, gegen den EC Klagenfurter AC 2 in die neue Alps Hockey League Saison.

Im ersten Drittel fanden die jungen Kärntner besser in die Partie und stellten die Eisbären vor einige Probleme. Kraus brachte die Rotjacken in Minuten 11 auch in Führung. Den Eisbären gelang es aber diesen Fehlstart sofort abzuschütteln und Kapitän Wilfan schaffte nur zwei Minuten später der Ausgleich. Beim 1:1 blieb es auch nach 20 Minuten. Nicht nur das Schussverhältnis von 12:5 für die Rotjacken zeigte aber, dass bei den Zellern noch nicht alles nach Wunsch gelaufen ist.

Im zweiten Spielabschnitt steigerten sich die Eisbären aber zusehends und machten deutlich, dass sie heute mit drei Punkten die Heimreise antreten möchten. In einer doppelten Überzahlsituation gelang Heimkehrer Daniel Nageler der Führungstreffer zum 2:1. Peter Leblanc erhöhte in Minute 31 sogar auf 3:1. Wenn die Rotjacken in diesem Drittel einmal durch die Verteidigung durchkamen war bei Patrick Machreich Endstation. Sekunden vor der zweiten Drittelpause konnte auch Neuzugang Luke Oakley, wie schon Peter LeBlanc, gleich im ersten Spiel treffen und damit dem EKZ eine beruhigende drei-Tore-Führung bescheren.Wer dachte das Spiel verliere durch diese komfortable Führung im letzten Abschnitt an Fahrt hat sich aber geirrt. Satte sechs Treffer sollten noch folgen. Der Sieg der Eisbären war dabei aber zu keiner Zeit mehr in Gefahr. Dinhopel, Widen und Wilfan (2), dem damit in seiner Heimatstadt Klagenfurt ein Hattrick gelang, erzielten die weiteren Treffer für die Eisbären. Für den KAC konnten Cirtek und der starke Kraus zwischenzeitlich verkürzen. Ein Auftakt nach Maß also, für die Zeller die durch diesen Auswärtssieg umso motivierter ins erste Heimspiel, am kommenden Samstag, gegen Feldkirch gehen werden.