FC Red Bull Salzburg Stammtisch in Zell am See

08.05.2017, 08:49 Uhr

Ab 17:00 Uhr können alle Kinder ihr Können bei den FC Red Bull Salzburg Tools (Speed Control & Shoot Out) testen.Ab 18.00 Uhr stehen dann Bullidibumm sowie Sportchef Christoph Freund sowie die Spieler Christian Schwegler & Xaver Schlager für Autogramme und ab 19.00 Uhr zu einer Talkrunde zur Verfügung.Anschließend steht noch gemeinsam das Champions League Halbfinal Rückspiel Atletico Madrid vs. Real Madrid CF in der Sportkantine des FC Zell am See am Programm.