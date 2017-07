Football: "Wir" sind Europameister

16.07.2017, 19:43 Uhr

Maylan Bacher gewinnt mit dem Juniorennationalteam Gold - ein weiterer Meilenstein des Pinzgauer Football Teams.

PARIS. Nachdem es Maylan Bacher als einziger Spieler, der nicht in der AFL oder der Division I spielt, in das Juniorennationalteam geschafft hat, konnte er mit dem Team Austria den vierten Europameistertitel in Folge feiern.Im Semifinale konnte die italienische Nationalmannschaft mit 19:0 (3:0, 9:0, 7:0, 0:0) bezwungen werden und Maylan wurde sowohl in der Offense als auch in den Special Teams eingesetzt. Da im zweiten Semifinale die Franzosen überraschend die Deutschen mit 7:0 (7:0, 0:0, 0:0, 0:0) bezwingen konnten, lautete das Finale Österreich gegen Frankreich.Bereits im ersten Viertel konnte Quarterback Ruben Seeber (PAT Benjamin Straight) die Österreicher mit 7:0 in Führung bringen. Ende des ersten Quarters konnte Benjamin Formann eine Interception fangen und im folgenden Drive erzielte Tobias Bonatti den zweiten österreichischen Touchdown (PAT Benjamin Straight).Danach hatten die Franzosen ihre stärkste Phase und kamen bis kurz vor die Endzone der Österreicher. Die wie auch im Halbfinale bärenstarke Defense konnte jedoch verhindern, dass die Franzosen scorten und damit ging es mit 14:0 in die Halbzeit.

Nach einer Intercetion gelang des Franzosen durch Scotty Sonetti ein Touchdown (PAT good) und sie verkürzten damit auf 14:7. Mit diesem Stand wurden zum letzten Mal die Seiten gewechselt und die Österreicher scorten durch ein Fieldgoal (Benjamin Straight) und bauten die Führung auf 17:7 aus.Die Franzosen gaben nicht auf und versuchten, nachdem sie in der Nähe der Redzone waren, einen weiten Pass in die Endzone, der jedoch von der Defense intercepted werden konnte. Die Österreicher kontrollierten danach die Uhr und ließen diese durch geschicktes Clockmanagement herunterlaufen, sodass sie zum Sieg abknien konnten.