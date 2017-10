Fußball im Pinzgau: Dienten gegen Lend 0:5

01.10.2017, 20:19 Uhr

Fotos und Kommentare zum Unterpinzgauer Derby

Der Tabellenzweite Lend übernimmt in Dienten von Beginn an das Kommando. Schon in Minute zwei erzielt Aydin Karaaslan das 0:1. Kurz vor der Pause erhöht Ahmet Aydemir per Kopf zum 0:2. Auch in der 2. Hälfte dominiert Lend, obwohl Dienten seit der 49. Minute in Überzahl agiert. Imdat Karaaslan zwei Mal und Aydemir vollenden den Kantersieg.Hans Buchsteiner, Trainer Lend:Thomas Schwaiger, SL Dienten: