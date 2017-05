Fußball im Pinzgau: Kaprun und Saalbach trennen sich 1:1 unentschieden

14.05.2017, 11:18 Uhr

Bilder und Kommentare zum Spiel

Im Mittelpinzgauer Derby zwischen Kaprun und Saalbach tut sich lange Zeit praktisch nichts. Bis ein Energieanfall von Thomas Wildhölzl, der sich durch den Gegner durchtankt zum 1:0 für die Hausherren führt. Als Daniel Mitterhauser in der 41. mit der roten Karte vom Feld muss, gibt es Freistoß für Saalbach. Thomas Keil nützt diesen zum Ausgleich noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel will die Kendler-Elf unbedingt den Sieg, doch Bartlmä Schwabl hat an diesem Tag die Seuche am Fuß, so bleibt es beim Unentschieden.

"Saalbach ist vor allem in der 2. Halbzeit immer stärker geworden, wir waren nur im Konter ein- zwei Mal gefährlich. Schwabl hätte die Partie für Saalbach entscheiden können, doch unser Goalie Brian Dettenbeck hat sehr gut gehalten. Die ganze Saison war ein auf und ab. Durch die vielen Verletzungen und Sperren konnten wir fast nie komplett spielen. Platz fünf wurde als Ziel ausgegeben. Nächste Woche in Saalfelden können wir noch aufholen.""Die 1. Hälfte war einfach ein Murks. Im 2. Abschnitt haben wir Kaprun überrollt, aber die Offensive hatte einfach einen rabenschwarzen Tag. Wir haben die Chancen kläglich vergeben und Kaprun-Goalie Dettenbeck hat super gehalten. Die Saison war nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass wir nie zwei Mal hintereinander mit der gleichen Mannschaft antreten konnten. Der Klassenerhalt war das Ziel und das dürfte geschafft sein."