Fußball im Pinzgau: Leoganger Kantersieg in Kaprun

09.09.2018, 09:55 Uhr

Stimmen zum Spiel vom Leoganger 6:0 Sieg in Kaprun

Das Derby zwischen Kaprun und Leogang gestaltet sich von Beginn an sehr hektisch. Es sind keine wirklichen Spielzüge zu erkennen. Nach 10 Minuten gelingt den Gästen die erste gut heraus gespielte Aktion. Ein Angriff über links verwertet Tamas Babati zum 1:0. Danach übernimmt Leogang das Spiel in die Hand und lässt Kaprun fast keine Chancen zu. Aus einem Eckball erzielt Ivan Lozancic zum 2:0. Noch vor der Pause trifft Andreas Müllauer zum 3:0. Nach der Pause wird es eine ziemlich einseitige Partie in der Roland Quehenberger, zwei Tore, und Manuel Riedelsberger den Kantersieg perfekt machen.war naturgemäß zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Die Mannschaft befindet sich in einem Aufwärtstrend und wir wollen dies in die nächsten Runden mitnehmen.""Wir sind wieder, wie in den letzten zwei Jahren in das alte Leid zurück gefallen: Kein Kampf, kein Herz. Nach dem 0:1 hat die Mannschaft aufgesteckt. Der Verein muss Maßnahmen setzen, ich weiß, an was es liegt. Das werden wir aber intern besprechen. Dann werden wir aus dem Loch wieder heraus kommen und unser Ziel, ein einstelliger Tabellenplatz, erreichen."Mehr vom Pinzgauer Fußball lesen sie >> hier