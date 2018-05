Fußball im Pinzgau: Uttendorf/Niedernsill und Dienten trennen sich 1:1

01.05.2018, 13:17 Uhr

Bilder und Stimmen zum Spiel

UTTENDORF (vor). Dienten kommt in Uttendorfer viel besser ins Spiel. Nach einem Freistoß köpft Leon Haider zum 0:1 ein. Danach vergeben die Gäste noch einen Elfmeter. Kurz vor der Pause gibt es neuerlich einen Elfmeter, dieses Mal für die Hausherren. Markus Voglreiter verwertet zum 1:1. Nach der Pause übernimmt Uttendorf/Niedernsill das Kommando und erspielt sich eine Fülle von Chancen. Aber Goalie Stefan Aigner kann sich mit tollen Paraden immer wieder auszeichnen. So bleibt es beim Unentschieden.

"Wir sind in der 1. Halbzeit sehr schwer ins Spiel gekommen. Nach der Pause hatten wir die besseren Chancen und müssten eigentlich als Sieger vom Platz gehen. Unsere Situation ist so, dass der Verein jetzt einfach noch zwei, drei Jahre überstehen muss, bis die Jungen nachrücken können. Im Nachwuchs wird sehr gut gearbeitet. Leider ist unser Kader sehr knapp, wenn du zwei Verletzte hast, ist es schon problematisch. Wir müssen jetzt einfach weiter arbeiten, bis die Jungen nachrücken.""Der Beginn war sehr gut, haben auch das 1:0 gemacht, dann aber leider einen Elfmeter vergeben. In der 2. Hälfte ist uns leider Gottes ein wenig das Gas ausgegangen. Im letzten Sommer haben viele arrivierte Spieler aufgehört. Darum war der Herbst auch so extrem schwierig. Aber jetzt läuft es nicht so schlecht und ist viel besser als im Herbst. Wir haben jetzt viele Junge im Kader, die müssen so richtig intigriert werden. Für die Zukunft schaut es nicht so schlecht aus für den UFC Dienten."