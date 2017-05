Großer Erfolg für den Taekwondo-Club Saalfelden beim internationalen Kaiserwinkel-Open

01.05.2017, 15:00 Uhr

In diesen hochkarätigen Starterfeldern schlugen sich die Kämpfer aus Saalfelden wacker und mussten sich oftmals nur knapp geschlagen geben.Über eine Bronze-Medaille freuten sich Valentina Kozarevic, Melanie Kindl, Nadja Maierl, Gloria Buchner, Emma Buchner, Eddi Fatkic und Faris Hadziagic; während sich Mihaela Milosevic, Nikolina Kozarevic und Magdalena Kindl mit Silber schmückten.Mit großartigen Leistungen überzeugten Nicole Heigenhauser, Verena Gruber, Jonathan Hautz und die Nationalteam-Kämpferin Iris Fatkic und holten sich somit die Goldmedaille.Ein ausgezeichneter vierter Rang ging an Nicole Staffler, Theresa Hörl, Magdalena Horcicka und Dino Hadziagic. Luisa Raindl wurde noch in ihrer Gewichtsklasse fünfte.Die Kämpfer können ihre gute Form bereits in 3 Wochen bei den Salzburger Landesmeisterschaften wieder unter Beweis stellen.Text und Bild: Emma Buchner