Heimauftakt für die Zeller Eisbären

12.09.2018, 14:49 Uhr

Klares ZielDas sportliche Ziel ist klar: Die "Zeller Eisbären" wollen in der Saison 2018/19 mit attraktivem Eishockey einen Play-Off-Platz erreichen. Wirtschaftlich hat sich das neu formierte Team um Obmann Christian Wörister ebenfalls die Latte hochgelegt: Der "Matchday" soll sich zum Top-Event im Pinzgau mausern, die Sponsoren werden noch professioneller als bisher betreut, und über Social Media will man verstärkt Marketing machen. Zell am See war und ist eine Eishockey-Hochburg: Das Feuer der Begeisterung für den schnellsten Mannschaftssport der Welt will man dort wieder wecken.

Von Salzburg bis Mailand17 Teams bilden heuer die AHL mit Teams aus Österreich, Italien und Slowenien. Mehr als 20.000 Zuschauer passierten in der vergangenen Saison die Stadiontore in der Pinzgauer Bezirkshauptstadt. Heuer sollen es noch mehr sein, geht es nach den Vereinsverantwortlichen.