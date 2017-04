Karate: Union-Bundesmeisterschaft in Wals

30.04.2017, 07:15 Uhr

Text und Bilder: Karate Shotokan Lora Zell am See

Außerdem gewann Luan Doko in Kata U18 Male die Silbermedaille, ebenfalls Zweiter und somit Vizemeister wurde das Team Thomas Schmid / Julian Luidol / Lyon Bytyqi. Lenka Stojkovic konnte ihre ersten zwei Duelle gewinnen, musste sich in der dritten Begegnung allerdings geschlagen geben und erreichte somit Platz 5.Herzliche Gratulation an alle Teilnehmer von eurem Trainer Afrim Aliji!