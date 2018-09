Kitz Alps Trophy: Simone Scherjau vom GC Mittersill baut Führung aus

24.09.2018, 08:58 Uhr

Bei ihrer 8. Station war die zehnteilige Golfturnier-Serie beim "Kaiserwinkl Golf Kössen" zu Gast. Insgesamt gingen diesmal 62 Teilnehmer auf die Runde.

Herren: Wöll vor Kohl und Fuchs

TIROL / PINZGAU. Bei den Herren war die Ausgangslage klar: Sollte Peter Wöll dieses Turnier in Kössen nicht gewinnen, wäre Kogl der Gesamtsieg in der Brutto-Serienwertung sicher.Kogl begann stark und setzte Peter Wöll von Anfang an unter Druck. Mit jeweils einem Birdie auf der ersten und zweiten Spielbahn gelang ihm ein Traumstart. Routinier Wöll ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und konterte auf der zweiten Spielbahn ebenso mit einem Birdie. Dann geschah das Unglaubliche: Gerade Kogl, ein Spieler mit äußerst konstanten Schlägen, gerät auf der dritten und vierten Spielbahn mit einem Bogey und Doppel-Bogey schnell mit zwei Schlägen in Rückstand. Als Kogl dann auf der zwölften und vierzehnten Spielbahn mit einem Out-Ball bzw. Bogey „patzte“, war der Sieg für Peter Wöll nur noch Formsache. Mit einer Bogey-freien Runde und zwei Birdies siegte Wöll mit unglaublichen 6 Schlägen Vorsprung vor Kogl. Dritter wurde Hansi Fuchs vom GC Kitzbüheler Alpen Westendorf.

Bruttosieg für Simone Scherjau

Teamwertung in Kössen: Rang drei für den GC Zell am See

Aktueller Stand in der Netto-Gesamtwertung

Der Bruttosieg der Damen ging an die Mittersillerin Simone Scherjau, welche mit Ihrem dritten Stern die Gesamtführung vor Pauline Köck, GCC Lärchenhof, weiter ausbaute. Den zweiten Platz in der Bruttowertung erspielte sich Teamkollegin Stefanie Schläffer. Dritte wurde Natalie Woudenberg vom GCC Lärchenhof. Der Sieg in der Nettowertung Klasse A ging an Bernhard Mauz, in der Nettoklasse B siegte Marianne Pletzer vor Turnierdirektor Christian Küchl, alle vom GCC Lärchenhof. Den Sieg in der Nettoklasse C holte sich, die für Westendorf spielende, Doris Schroll. In der Nettowertung der Senioren siegte Peter Wöll vor Herbert Schrettl, GC Kitzbüheler Alpen Westendorf und Rosmarie Sandalek vom Kaiserwinkl Golf Kössen.Den Sieg in der Teamwertung,holte sich mit 239 Punkten das Team vom GCC Lärchenhof. Den zweiten Platz belegte die Mannschaft vom GC Kitzbüheler Alpen Westendorf (169) vor den Spielern vom GC Zell am See mit 111 Punkten. In der Serien-Gesamtwertung führt der GCC Lärchenhof mit 1946 Punkten vor dem GC Westendorf (1717) und dem GC Zell am See mit 1322 Punkten.In der Netto-Gesamtwertung führt weiterhin Anna Mauz (3 Sterne und 7 Punkten) vor Manfred und Marianne Pletzer (jeweils 2 Sterne und 6 Punkte), alle GCC Lärchenhof. Bei den Senioren führt Peter Wöll die Serienwertung an. In der Brutto-Serienwertung führt, bei noch zwei zu spielenden Turnieren, weiterhin Christoph Kogl mit 4 Bruttosternen vor Peter Wöll mit drei Sternen. Für Spannung ist gesorgt!Der nächste Turnierstopp mit der erneuten Chance auf den „Hole-in One-Preis“, einen Unterberger BMW X1 (gesponsert von Reinhard Adler), war am Sonntag den 23. September 2018 beim GC Zell am See-Kaprun. Die Infos dazu folgen bald.