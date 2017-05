Mehr Sicherheit am Fels - Kostenloses SAAC Klettercamp in Saalfelden-Leogang

In Sachen Klettern nimmt die Initiative SAAC (snow & alpine awareness camps) bereits seit Jahren Fans der Vertikalen beim Schritt von der Halle an den Fels bei der Hand. Die staatlich geprüften Bergführer zeigen dabei, wo die größten Fehler gemacht werden, wie Unfälle vermieden werden können und was im Klettergarten draußen anders ist als drinnen. Die Vermittlung von alpinen Gefahren und das Bewusstsein schaffen dafür, das ist für SAAC wie im Winter bei den Lawinencamps auch im Sommer oberste Prämisse.In vier Gruppen mit unterschiedlichen Levels werden beim Klettercamp Techniken und Abläufe geübt. Voraussetzung zur Teilnahme an den Klettercamps ist Sportkletterkönnen mindestens im IV. Grad UIAA. In der Theorie zeigen die Bergführer dann am ersten Nachmittag mittels Power-Point-Präsentation, was in der Vorbereitung wichtig ist und worauf es in Sachen Ausrüstung zu achten gilt. Am darauffolgenden Praxistag sind die Handhabung verschiedener Sicherungsgeräte, Partnercheck, Seilschaftsablauf und Sicheres Halten eines Sturzes unter anderem Thema. Die Teilnahme ist wie immer bei allen SAAC Basic Camps kostenlos.

Theorie: Sicherheitsaspekte beim Klettern | - Kletterausrüstung | - Alpine GefahrenPraxis: Aktivieren | Gewöhnen ans Gerät: Einbouldern (einhändig, möglichst kleine Tritte, …) | - Sichern mit verschiedenen Sicherungsgeräten | Partnercheck und Sicherheitsaspekte beim Klettern | „top-rope“ Klettern | Ablassen | Vorstieg | Seilumlenkung am Top | Abseilen mit Kurzprusik | Seilschaftsablauf Mehrseillängentour | Sicheres Halten eines Sturzes | Sicher Stürzen- Sportkletterkönnen mind. IV. bis V. Grad UIAA (sicheres Halten eines Sturzes)- ausreichende KonditionWas genau bei den SAAC Kletter-Camps abgeht, zeigt das Video: https://youtu.be/l1JmFYSBXM4 Dauer des Camps: 1,5 Tage1. Tag: Theorie2. Tag: PraxisTheorie:Wann: 20.05.2017 - 16:00 UhrDauer: bis ca. 19:00 UhrWo: Kletterhalle "Felsenfest" Saalfelden, Leoganger Straße 30a, A-5760 SaalfeldenPraxis:Wann: 21.05.2017 - 09:00 Uhr bis ca. 15:30 UhrWo: "Weißbacherplatte", A-5093 Weißbach bei LoferAusweichmöglichkeit bei Schlechtwetter: Kletterhalle "Felsenfest" Saalfeldenmax. Teilnehmerzahl:8 Pers. pro BergführerIn32 Pers. pro CampterminKosten: EUR 12,50 für Eintritt in die Kletterhalle bei SchlechtwetterDer Preis für das Bergbahnticket oder den Eintritt in die Kletterhalle bei Schlechtwetter ist bei der Anmeldung einzubezahlen und wird bei nicht Verwendung der Kletterhalle vor Ort rückerstattet.Infos und Anmeldung: www.saac.at/climbing