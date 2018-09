Nordische Schimittelschule mit spannenden Schulstart

16.09.2018, 17:32 Uhr

Biken boomt dank E-Bikes, MTB Fullys und Downhill Bikes wie nie zuvor. Doch eines braucht man dabei immer die richtige Fahrtechnik.Die Nordische Schimittelschule hat sich deshalb in der ersten Schulwoche das Ziel gesetzt, den Schülern die richtige Technik in der traumhaften Umgebung in der sie aufwachsen bei zu bringen.

Die Schüler lernten Übungen aus dem Bike ABC von der Grundschule bis zur Meisterstufe kennen. Schalten, bremsen, kurven, steuern, uphill und downhillen standen am Programm.Für die 1. und 2. Klasse diente das Ritzensee Gelände wo wir einen Bikeparcour erstellten und der Riders Playground im Bikepark Leogang als Übungsgelände.Die 3. und 4. Klassen fuhren nach einem intensivem Techniktraining die Downhill Strecken im Bikepark Leogang hinunter.Mission gelungen, Sicherheit am Bike erhöht und die Heimat näher kennen gelernt.Wir bedanken bei den Bergbahnen Leogang, Sport Mitterer und Big Time Maishofen für die Unterstützung bei dem Projekt!Text und Bilder: Mark Hauser