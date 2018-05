Pinzgauer Weitschützen holen fünfmal Edelmetall

06.05.2018, 16:43 Uhr

Staatsmeisterschaft Eisstock Weitenbewerb Wolfau/Bgld.

WOLFAU (BGLD). Am vergangenen Samstag reisten sieben Pinzgauer Weitschützen zu den Titelkämpfen der österreichischen Weitensportler nach Wolfau im Burgenland. Bei perfekten Bahn- und Witterungsverhältnissen konnten sich die Kraftlackel unter den Eisschützen insgesamt fünf Stockerlplätze sichern.Bei der Herren Staatsmeisterschaft (höchste Spielklasse) musste sich der für den EV Thumersbach startende Bernhard Hutter nur dem Steirer Philip Baumgartner geschlagen geben. Dicht dahinter konnte sich der Mittersiller Alexander Sommerer noch mit seinem letzten Versuch vor den Oberösterreicher Manuel Reischl setzen und sich die Bronzemedaille sichern. Beide haben sich somit für den Anfang Juni in Freilassing stattfindenden Europa-Cup qualifiziert. (Mathias Nindl, EV Hollersbach 6. Rang, Manfred Haslinger, EV Schüttdorf 9. Rang).In der Bundsliga schrammte der für den EV Hollersbach startende Mathias Nindl knapp am Podium vorbei u. sicherte sich somit den guten vierten Gesamtrang (M. Haslinger, 8.Rang, HP Marchetti, 10. Rang). Alle drei dürfen sich somit über einen Startplatz beim ebenfalls in Freilassing stattfindenden Internationalen Ländervergleichskampf freuen.

Auch in den Jugendklassen konnten die Pinzgauer Nachwuchsathleten aufzeigen u. sich drei Medaillen sichern. Allen voran holte sich der Mittersiller Sebastian Sommerer zweimal den Vize Titel in den Klassen U16 und U19. Ebenso auf dem Stockerl landete der für den EV Mühlbach an den Start gehende Julian Hofer, er sicherte sich die Bronze Medaille. Beide haben sich somit für den Internationalen Ländervergleichskampf der ebenfalls in Freilassing ausgetragen qualifiziert.