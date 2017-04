Ranggeln: Salzburger Mannschafts-Meisterschaft in Mittersill

23.04.2017, 20:04 Uhr

Bilder und Interviews zum Ranggeln in Mittersill

Saalbach neuer Sieger

MITTERSILL. Am 23. April fand in der Sporthalle Mittersill die Mannschaftsmeisterschaft der Salzburger Ranggler statt. Nachdem dieser Titel in den letzten zehn Jahren immer nach Piesendorf ging, wurden heuer die Karten neu gemischt. Sieben Mannschaften traten an, wobei einige durch verletzungsbedingte Ausfälle nicht alle Klassen besetzen konnten.Für die Ranggler ist es immer das erste Kräftemessen im neuen Jahr, bevor es mit den internationalen Wettkämpfen losgeht. Und so wurde hervorragender Sport geboten, schon bei den Jüngsten ging es heiß her, und es wurde um jeden Punkt gekämpft. Bald schon stellte sich heraus, dass der Sieg heuer nur über die Glemmtaler führen wird. Sie gewannen alle Duelle. Am Ende hatten sie mit 88 Punkten klar die Nase vorne, Platz zwei holte sich Bramberg mit 81 Punkten vor Piesendorf mit 72 Punkten.