Reitsport: Pinzgauer Meisterschaften und Reyers Cup

05.05.2018, 12:20 Uhr

Die Vorbereitungen für die Turnierveranstaltung auf der Anlage des Porsche Reitclubs von 12. bis 13. Mai 2018 laufen auf Hochtouren

Austragung der Pinzgauer Meisterschaften und des Reyers Cup

ZELL AM SEE (vor). In einigen Tages ist es soweit: Der Porsche Reitclub wird seit langer Zeit wieder mit einer eigenen Reitsportveranstaltung in der Turnierszene mitmischen. Bei dem Sportevent vom 12. bis 13. Mai 2018 wird in den Disziplinen Dressur und Springen Sport der Extraklasse und Spannung pur geboten. Neben Warmblutbewerben gibt es Haflinger- und Norikerausschreibungen.Im Rahmen der Reitsportveranstaltung werden die Pinzgauer Meisterschaften 2018 in den unterschiedlichen Abteilungen Noriker Junioren, Noriker Allgemein, Haflinger und Warmblut ausgetragen. Die Ergebnisse der entsprechenden Dressuraufgabe und des jeweiligen Springbewerbs werden zusammengerechnet und ausgewertet. Der Pinzgauer Meister 2018 wird in einer separaten Siegerehrung mit tollen Sachpreisen gefeiert. Bei Interesse bitten wir die Aktiven die Teilnahme vor dem Start bei der Meldestelle rechtzeitig bekanntzugeben. Die Bewerbe, in denen die Meisterschaft ausgetragen wird, liegen in der Meldestelle auf.Ganz neu im Salzburger Turnierkalender ist die Reyer Challenge, die mit Ehren- und Sachpreisen dotiert ist. Die Springserie wird auf der Anlage des Porsche Reitclubs den Anfang machen und in Kuchl, Gastein und in Seekirchen-Schachlhof fortgeführt. Dieser Cup mit hochwertigen Preisen ist in den Klassen E (lizenzfrei), Stil-A (R1-Reiter) und Standard-L (R2 und R3-Reiter) ausgeschrieben.Auf die Aktiven und Zuseher wartet ein spannendes Wochenende, viele kulinarische Schmankerl und gute Unterhaltung.