Salzburger Mannschaftslandesmeisterschaft im Ranggeln 2018

22.04.2018, 20:26 Uhr



Piesendorf holt sich nach einem Jahr Pause wieder den Titel



Am Sonntag, 21. April eröffneten die Salzburger Ranggler mit der Mannschaftslandesmeisterschaft in Niedernsill das Rangglerjahr 2018. Acht Mannschaften traten an und es war ein Wettkampf, der an Spannung nicht leicht zu überbieten ist. Wie schon in den letzten Jahren gab es drei Favoriten, die sowohl in der Jugend, als auch in der Allg. Klasse sehr gut aufgestellt waren: Saalbach (die Siegermannschaft des letzten Jahres), Piesendorf und Bramberg. Diese drei lieferten sich bis zuletzt einen harten Kampf, vor der letzten Runde hatte Bramberg 86, Saalbach 83 und Piesendorf 87 Punkte. Und diese letzte Runde hatte es in sich. Saalbach kämpfte gegen Maria Alm 16:4, Bramberg und Piesendorf trafen erst jetzt aufeinander und Piesendorf gelang es, die Bramberger mit 13: 7 zu schlagen.Somit konnte Piesendorf mit einem Punkt Vorsprung auf die Saalbacher jubeln, Bramberg wurde Dritter. Die Siegermannschaft kämpfte gegen Pongau 13:7, gegen Mittersill 19:1, gegen Niedernsill 13:7, gegen Leogang 14:6, gegen Maria Alm 18:2, gegen Saalbach 10:10 und gegen Bramberg, wie bereits erwähnt 13:7.Das ist das Ergebnis der Mannschaften:1. Piesendorf 100 Punkte2. Saalbach 99 Punkte3. Bramberg 93 Punkte4. Niedernsill 73 Punkte5. Leogang 61 Punkte6. Pongau 51 Punkte7. Maria Alm 38 Punkte8. Mittersill 27 PunkteEs gab auch eine Einzelwertung in jeder Klasse:6-8 Jahre: 1. Altenberger Paul, Niedernsill 2. Höller Jakob, Piesendorf, 3. Eder Simon, Saalbach8-10 Jahre: 1. Hinterseer Stefan, Leogang 2. Gläser Christian, Piesendorf 3. Schnell Hans, Pongau10-12 Jahre: 1. Dürlinger Philip, Piesendorf 2. Harasser Alexander, Saalbach 3. Möschl Rupert, Bramberg12-14 Jahre: 1. Gruber Lukas, Piesendorf, 2. Ilmer Hubert, Pongau, 3. Scheiber Andreas, Leogang14-16 Jahre: 1. Riedlsperger Gabriel, Saalbach 2. Möschl Pius, Bramberg, 3. Eder Rupert, Leogang16-18 Jahre: 1. Schager Daniel, Piesendorf 2. Salzmann Helmut, Saalbach 3. Mair Josef BrambergKlasse IV: 1. Voithofer Michael, Bramberg 2. Goller Christian, Mittersill 3. Altenberger Harald, NiedernsillKlasse III: 1. Voithofer Philipp, Bramberg 2. Grössig Thomas, Niedernsill 3. Mittermayr Markus, SaalbachKlasse II: 1. Orgler Ludwig, Saalbach 2. Tikovsky Raphael, Niedernsill 3. Blaickner Simon, BrambergKlasse I: 1. Eberl Christoph, Leogang 2. Kendler Helmut, Saalbach 3. Innerhofer Christian, Piesendorf

Nächsten Sonntag, am 29. April geht es bereits mit den internationalen Wettkämpfen los. In Piesendorf wird ab 12.00 gekämpft. Das Salzburger Eröffnungsranggeln steht auf dem Programm. Es gibt auch eine Klasse für die Kleinsten von 4-6 Jahren und es geht auch schon um wichtige Alpencuppunkte. Bei Schönwetter findet das Ranggeln am Sportplatz statt, bei Schlechtwetter in der Turnhalle der Volksschule. Die Salzburger freuen sich schon auf das Kräftemessen mit den Rangglerfreunden aus Tirol, Südtirol und Bayern.