Schigymnasium Saalfelden ehrt seine erfolgreichen Sportler

02.05.2017, 12:18 Uhr

Landesschulratspräsident Johannes Plötzeneder, Bürgermeister Erich Rohrmoser und Hauptsponsor Christoph Bründl konnten den zahlreichen österreichischen Meisterinnen und Meistern und Medaillengewinnern in allen Sparten gratulieren.

Bemerkenswert die internationalen Erfolge bei der Junioren-WM von Kombinierer Florian Dagn (Gold mit dem Team), Janni Reisenauer und Claudia Purker (Bronze SPL-Team) in Park City. Leon Nikic gewinnt Silber bei der EYOF (Jugendolympische Spiele in Europa) im Slalom und Sam Maes aus Zell am See holt mit dem belgischen Team Bronze bei den Alpinen.Neben vielen anderen großartigen Leistungen, muss man speziell Lukas Broschek hervorheben. Er holt sich in souveräner Manier den österr. Titel im Super-G, Silber im RTL und gewinnt beim internationalen Schülerrennen in Val d´Isère wiederum Gold im Super-G.Fotos: Thomas Hörl