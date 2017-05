SKI & GOLF WORLD CHAMPIONSHIP 2017

03.05.2017, 16:21 Uhr

Eine geniale Kombination: Auftakt mit Riesentorlauf am Kitzsteinhorn und an den Folgetagen Golfturnier am Golfplatz Zell am See-Kaprun. Mit einem Riesentorlauf auf dem Kitzsteinhorn Gletscher werden die Championships eröffnet, gefolgt von zwei Golfrunden in Zell am See. Zum Ergebnis des Skirennens wird die Schlaganzahl der beiden Golfrunden in einer Kombiwertung addiert. Chancenlos, wer nur eine Sportart gut beherrscht. In den vergangenen Jahren waren zahlreiche Sport-Promis wie Kalle Palander, Bode Miller, Thomas Sykora, Björn Einar Romören, Reinfried Herbst und Werner Franz am Start.

Programm:Mittwoch, 10. Mai 2017 - OPENINGAnkunft der Teilnehmer - Trainingstag*Stadtplatz Zell am See18:00 Uhr Eröffnung Ski & Golf World Championship 2017Begrüßung der Teilnehmer und WM Eröffnung durch LH Dr. Wilfried Haslauer18:30 Uhr Startnummernausgabe und Akkreditierung der AthletenDonnerstag, 11. Mai 2017 - SKIRENNEN | TRAININGSTAG GOLFKitzsteinhorn Kaprun07:50 Uhr erste Auffahrt zum Kitzsteinhorn Gletscher10:00 Uhr Start Riesenslalom Elite Gruppe, Altersklasse, Junioren12:00 Uhr Start Riesenslalom Damen, Masters Klassen13:00 Uhr Trainingsrunde Golf *nur eine Trainingsrunde ist im Nenngeld inkludiertFreitag, 12. Mai 2017 - GOLFBEWERBEGolfclub Zell am See-KaprunGolf-Wettbewerb 122:00 Uhr „CASINO NIGHT“ Casino Zell am See, bei Grand HotelSamstag, 13. Mai 2017 - GOLFBEWERBEGolfclub Zell am See-KaprunGolf-Wettbewerb 219:00 Uhr WM-Schlussfeier und Ehrung der Weltmeister 2017PLAYERS NIGHT