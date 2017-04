Stockschützen: Patschg holt beide Weitschützen Titel

23.04.2017, 21:00 Uhr

Patschg nicht zu bremsen der für den EV St. Johann/Pg. Startende Patschg Bernhard war wie immer eine Klasse für sich und sicherte sich überlegen alle beide Herren Titel.

Um die restlichen Stockerlplätze bei den Herren entwickelte sich ein Dreikampf zwischen dem Mittersiller Wildhölzl Manuel , Hutter Bernhard vom EV Thumersbach u. dem für den EV Maishofen startenden Mössler Thomas. Am Ende holte sich Wildhölzl nach meheren Top Versuchen die Silber Medaille in beiden Herren Klassen vor dem Thumersbacher Hutter Bernhard.Um den Seniorentitel entwickelte sich ebenfalls ein Dreikampf den der Mittersiller Wildhölzl Siegfried vor Rammler Franz/EV Uttendorf u. Empl Herman/EV Mittersill für sich entscheiden konnte.Die Junioren Klasse dominierte Stockmaier Martin/EV Mühlbach u. verpasste bei den Herren nur knapp einen Stockerlplatz.Bei den Jugendbewerben dominierte der Mittersiller Sommerer Sebastian und sicherte sich die Titel in den Klassen U16 und U19. wobei er die Bahn mehrmals ausgeschossen hat. Hofer Julian/EV Mühlbach wurde bei seinem erst zweiten Antreten zweiter vor dem Saalfeldner Auer Josef .Ein besonderer Dank gilt dem EV Mühlbach/Pzg. für die perfekte Austragung dieser Bewerbe.Text und Bilder: Alexander Sommerer